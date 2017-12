Roteiristas em greve realizam passeata na Hollywood Boulevard

Os roteiristas norte-americanos em greve realizaram na terça-feira,20, uma passeata na Hollywood Boulevard, famosa rua de Los Angeles onde está localizada a calçada da fama, em uma última tentativa de fazer com que suas reivindicações sejam escutadas, antes de um novo encontro entre o sindicato dos roteiristas e os estúdios, que deve acontecer na próxima semana, após o feriado do dia de Ação de Graças. A greve, no entanto, não será suspensa, e os 12 mil associados do Writers Guild of America (Sindicato dos Roteiristas Norte-Americanos) continuarão com os piquetes e as faixas com palavras de ordem em frente aos portões dos estúdios. A passeata na Hollywood Boulevard, realizada na tarde de terça, foi transformada em espetáculo com o show da cantora Alicia Keys, que apoiou a causa dos roteiristas abrindo a marcha com os acordes da canção No More, seu último sucesso. Segundo o sindicato, participaram do protesto de 3 a 4 mil pessoas, enquanto a polícia de Los Angeles estimou a participação em cerca de 1,5 mil manifestantes. Muitos atores participaram da manifestação, incluindo Sandra Oh, protagonista da série Grey's Anatomy (exibida no Brasil pelo canal pago Sony), que segurava um cartaz com os dizeres "Solidariedade aos roteiristas. Estamos todos no mesmo barco". "É um momento importante na história de Hollywood, se nos dermos por vencidos dessa vez, nunca mais seremos capazes de obter compensações adequadas", disse Scott Kaufer, ex-produtor executivo da série Justiça sem Limites, exibida pelo canal pago Fox.