Roteiristas dos EUA estão a um passo de entrar em greve

LOS ANGELES - Membros do Sindicato dos Roteiristas dos EUA (Writers Guild of America, WGA) estão um passo mais próximos de entrar em greve no dia 2 de maio. Em uma carta aos associados nesta segunda-feira, 24, o WGA disse que 96,3% dos membros votaram para autorizar a greve. O contrato atual expira no dia 1º de maio. As negociações com a Alliance of Motion Picture and Television Producers serão retomadas nesta terça-feira, 25.

Respondendo à mensagem, o grupo de produtores disse em nota que está comprometido a alcançar o acordo e manter a indústria trabalhando. Eles dizem estar trabalhando para evitar uma paralisação de 100 dias como a que ocorreu em 2007.

Enquanto que muitas questões estão em jogo, membros do WGA estão se concentrando em como as plataformas de streaming afetaram as compensações.