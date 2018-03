Roteirista Norman Corwin morre nos EUA aos 101 anos

Corwin morreu em paz na terça-feira, de acordo com um comunicado da Annenberg School for Communication & Journalism, da University of Southern California, onde Corwin foi escritor residente.

Conhecido como o "poeta laureado do rádio", Corwin, que também desfrutou do sucesso como jornalista, dramaturgo e produtor, escreveu e narrou uma série de programas de rádio lendários com frequência transmitidos pela CBS Radio Network sem patrocinadores comerciais.

O escritor Ray Bradbury chamou Corwin de "o melhor escritor-produtor-diretor de toda a história do rádio", contando ao Los Angeles Times em 2002 que "não havia ninguém como ele". "Ele dominava a área."

Durante o auge do radio, Corwin, que nasceu em Boston, apresentou trabalhos agora clássicos como o "The Plot to Overthrow Christmas" e "They Fly Through the Air", sobre a Guerra Civil Espanhola.

Entre suas peças mais famosas está "On a Note of Triumph", que celebrou a vitória dos aliados na Europa. Dezenas de milhões de pessoas ouviram em uma época em que o rádio era o principal veículo de notícias e de entretenimento.

Corwin foi laureado com uma série de prêmios, de Emmys e Globos de Ouro a Medalhas Peabody e uma honraria da duPont-Columbia.

Em 1957, foi indicado ao Oscar pelo roteiro adaptado de "Sede de Viver", a história de Vincent van Gogh e sua amizade com Paul Gauguin, estrelado por Kirk Douglas e Anthony Quinn.

Ele também escreveu os roteiros de "The Story of Ruth", "The Blue Veil" e "Madison Avenue".

Corwin apresentou uma série televisiva de 13 episódios no canal CBC em 1972 chamado "Norman Corwin Presents".

Nos anos 1990, Corwin retornou às suas raízes do rádio, produzindo peças para a National Public Radio.

Ele foi para o Hall da Fama do Rádio em 1993 e em 2001 a NPR transmitiu seis novas peças de Corwin na série "More by Corwin".

Em 2006, o documentário sobre Corwin chamado "A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin" venceu o Academy Award de melhor curta documentário.

Ele deixou um filho e uma filha.

(Reportagem de Chris Michaud)