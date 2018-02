Roteirista de Tropa retrata PF na Globo Vai ganhando forma na Globo o seriado A Teia, assinado por Bráulio Mantovani - roteirista de Tropa de Elite e Cidade de Deus, entre outros filmes - e Carolina Kotscho - roteirista de Dois Filhos de Francisco. Protagonizado por João Miguel e Paulo Vilhena, a nova série é o projeto mais cercado de suspense em desenvolvimento na Globo no momento. Sabe-se que relatos verdadeiros inspiraram os escritores em enredo que retrata a rotina de uma equipe da Polícia Federal, em suas investigações, apreensões e resolução de crimes. Inicialmente previsto para abril, o seriado embute um tom mais tenso do que a média água com açúcar do padrão Globo. A direção é de Rogério Gomes.