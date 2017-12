Rosto de Tutancâmon é exposto pela 1a vez ao público no Egito

O Egito colocou a múmia de Tutancâmon em exposição no Vale dos Reis neste domingo, dando aos visitantes a primeira chance de ver o rosto do jovem faraó que morreu há mais de 3.000 anos. No pouco iluminado lugar onde o corpo estava sepultado, trabalhadores removeram a tampa do caixão de Tutancâmon e o içaram para fora do sarcófago de pedra, onde o faraó havia passado a maior parte do tempo desde sua morte prematura. O corpo foi então levado para um ambiente climatizado envolto com acrílico. Sua face enrugada é visível em uma ponta. Um tecido branco de linho cobre seu corpo, e pés enegrecidos projetam-se na outra ponta. A múmia tem as maçãs do rosto protuberantes, pele rachada e negra, e um nariz intacto. Zahi Hawass, arqueólogo-chefe do governo egípcio, supervisionou a operação, que foi transmitida ao vivo por algumas redes de televisão. "O rosto de Tutancâmon é diferente do rosto de qualquer outro rei exposto no Museu de Cairo", disse a repórteres. "Ele tem esses belos dentes e... os turistas verão algo como um sorriso no rosto do menino dourado", acrescentou. "Isso o fará viver para sempre." A múmia ficará exposta ao público em geral a partir de segunda-feira. Tutancâmon, que morreu no final da adolescência, comandou o Egito entre aproximadamente 1361 e 1352 antes de Cristo. Ele é o único faraó cuja tumba não foi saqueada na Antiguidade. O arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba no Vale dos Reis, perto da atual Luxor, em 1922. Seus tesouros, incluindo a famosa máscara funerária e os móveis, fascinaram a comunidade arqueológica. Ainda que os artefatos tenham rodado o mundo, o corpo mumificado foi examinado em detalhes em poucas oportunidades.