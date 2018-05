Rosie Sem Segredos

The hottest woman in the world, a mulher mais quente do mundo. Rosie Huntington-Whiteley ganhou o título da revista Maxim. Antes disso, já era a cara de Victoria Secret, participando das campanhas mais importantes da marca. Foi assim que conheceu Michael Bay. Não houve surpresa quando o diretor a chamou para fazer um teste. Rosie nem perguntou o que Bay queria. Imaginou que fosse alguma participação em Transformers 3, um cameo, como dizem os norte-americanos. Ela recebeu outra chamada e aí a conversa foi outra. "Você gostaria de ser a nova protagonista feminina de Transformers - O Lado Oculto da Lua?"

A partir daí, tudo ocorreu rapidamente. Em três semanas, estava no set, integrando uma equipe que já se havia afinado nas duas aventuras anteriores. Nem teve tempo de se condicionar, fisicamente - e olhem que Rosie passa boa parte do filme correndo. "É preciso fôlego para estar em Transformers", diz. Antes de sonhar em ser heroína da série, já curtia a brincadeira. "É filme de menino, mas tem tudo. Ação, humor, romance, relacionamentos." E Rosie, com sua feminilidade explosiva, é chegada a essas brincadeiras de meninos. Há dois anos namora Jason Statham, o astro de outra série de ação e violência, Carga Explosiva.

Ele está na Austrália. Ela visitou o Rio, no fim de semana passado, na junkett de Transformers - O Lado Oculto da Lua. Veio com Josh Duhamel e o diretor Bay. Neste fim de semana, o trio deve estar na Rússia - onde houve, na quinta à noite, a première mundial de Transformers 3. Rosie está louca para voar ao encontro de Statham. Duhamel já deve estar com a sua Fergie. Ambos marcaram encontro em Berlim, na volta dele da Rússia.

A primeira cena de Rosie Huntington-Whiteley em Transformers 3 já nasceu antológica. A câmera a segue enquanto sobe uma escada, nua, ou quase. Vai ao encontro do namorado, Shia LaBeouf. Embora tenha salvado duas vezes a humanidade, no primeiro e segundo filmes da franquia, ele está desempregado. Rosie lhe fornece casa e comida - é o prato principal, claro. Shia faz um objeto sexual, mas Rosie é o objeto de desejo da plateia.

Aquela steadycam é uma loucura. "I love this shot", amo este plano, confidenciou ao diretor Bay seu operador francês, Alain, prontificando-se a refazê-lo quantas vezes fosse necessário. "Não me lembro quantas vezes filmamos, mas foi logo no começo. Uma vez, outra por segurança", lembrou Rosie. Na trama do filme, os Decepticons têm um plano para dominar a Terra, vencendo os Autobots. O plano, sinistro, inclui a utilização de mão de obra escrava terrestre paras reconstruir o planeta dos robôs. A personagem de Rosie é feita prisioneira por Patrick Dempsey, que se alia aos invasores - e o espectador mal consegue esperar pelo corretivo que o mocinho, Shia Labeouf, vai aplicar no vilão humano.

Embora prisioneira, a mocinha troca de roupa a toda hora, o que permite a Rosie Huntington-Whiteley ser a refém mais elegante que já se viu na tela. "Michael teve um cuidado todo especial com meus figurinos. Ele queria que a personagem tivesse estilo, fosse sofisticada." Tudo bem que a personagem tenha estilo, mas seu estilo reflete o de Rosie? "O que você acha? É ela ou sou eu?", ela responde com outra pergunta.

Vestida para matar - a galera masculina apresentou armas ("Uau!"), quando Rosie entrou no salão do Copacabana Palace para a coletiva. Trajava um longo preto, e simples, exceto pela fenda lateral que deixava a coxa à mostra. Uma coxa que reforça, como um pilar, a silhueta longilínea. Rosie é alta, como convém a uma top. Jason Statham bate em seu ombro. Existe esperança para os baixinhos do mundo no coração de Rosie Huntignton-Whiteley? Ela não responde, apenas sorri, o que é uma forma de alimentar a fantasia dos admiradores.

A estrela é chegada ao luxo da marca Burberry. E repetiu a fenda na Rússia, mas o vestido não era mais preto - pink. O namorado, o filme - tudo celebra a velocidade. Rosie conta que usou o primeiro salário para comprar um carro, que nunca dirigiu. Só agora, aos 24 anos - nasceu em Devon, na Inglaterra -, tirou a carta. "Los Angeles é uma cidade inviável, para quem não dirige." Ela mal teve tempo de conhecer o Rio. O "seu" Brasil é a Bahia, onde fotografou para o calendário Pirelli. A franquia vai continuar? "Não depende de mim." Admite que pediu dicas para fazer heroína de ação a Jason Statham. "O que ele me disse não me impediu de ficar coberta de hematomas durante as gravações." Pancadas, uma estrela de ação aguenta. Difícil foi contracenar com o nada, imaginando os transformers que só seriam criados na pós-produção.