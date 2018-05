Rosie Huntington divulga 'Transformers 3' no Rio

O terceiro filme da série Transformers não contará mais com Megan Fox, de 25 anos. Mas terá Rosie Huntington-Whiteley, 24, eleita a mais sexy do mundo pela revista Maxim, como a nova namorada do protagonista. E pelas curvas que a inglesa exibiu ontem, durante a coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, o público masculino não vai ter do que reclamar. A atriz, seu colega de elenco Josh Duhamel, 38, e o diretor Michael Bay, 46, aportaram no sábado no Rio, para a primeira exibição mundial de "Transformers - O Lado Oculto da Lua", ocorrida no domingo, e para a série de entrevistas com a imprensa.

"Escolhemos o Brasil e em seguida iremos à Rússia porque são dois mercados emergentes que não podemos ignorar", disse Bay. Embora o filme não tenha nenhuma cena rodada no Rio, o diretor capitulou à beleza local e não descarta recorrer ao cenário no futuro: "Estou fascinado com o modo como as montanhas encontram o mar. Já imagino belos filmes sendo feitos aqui".

Rosie, que também é modelo da marca de lingerie Victoria?s Secret, chegou ontem usando um vestido de ousada transparência, do estilista americano Michael Kors. Talvez uma estratégia para mostrar que ela é tão bonita quanto Megan Fox. "Sou modelo e estou acostumada a comparações de beleza na passarela. Nunca pensei que a estava substituindo e sim, ocupando um novo lugar. Minha personagem é nova", explica a atriz. No longa, ela vive Carly Miller, namorada do protagonista Sam Witwicky (Shia LaBeouf, 25).

Segundo o jornal Daily Mail, Megan teria sido demitida a pedido de Steven Spielberg, produtor do filme, por ter acusado Michael Bay de agir como um nazista no set. Em conversa com o Jornal da Tarde, o ator Josh Duhamel desconversou quando questionado sobre essa notícia. Disse apenas que Megan não soube lidar com a fama repentina e não acredita que Rosie corra o mesmo risco. "Ela já está acostumada com a fama das passarelas. E é mais madura que Megan", disse.

"Transformers 3" recria as histórias da chegada do homem à Lua e do acidente nuclear da usina de Chernobyl. O astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, faz uma ponta no longa. "Levei cinco minutos para convencê-lo. Depois ele me deu seu livro e pediu para fazer um filme sobre ele. Buzz falou da Lua com tanto amor que tive certeza de que o homem realmente esteve lá", disse Bay. O longa, com 143 minutos, abusa dos efeitos especiais e da tecnologia 3D, com qualidade comparável à de Avatar. "Spielberg me convenceu a fazer em 3D. Quero sempre usar o que há de melhor". O elenco e o diretor embarcariam ontem para a Rússia num jatinho particular.