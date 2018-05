Rosas, vampiros e rock´n´roll Para o verão 2012, a grife V. Rom trouxe nesta sexta-feira, 17, para a passarela um desfile vampiresco. Inspirado no filme ‘Fome de Viver’ (1983), no qual Catherine Deneuve e David Bowie interpretam vampiros, a coleção, assinada pelo diretor de criação Igor de Barro, veio com modelos ensanguentados , com coroa de correntes e apostou em bermudas abaixo do joelho cheio de bolsos combinando com paletós curtos e blazers mais longos em um estilo bem rock’n’roll.