Rosa chá em semana de moda de NY

Além das flores e pássaros do padrão Avis Rara com que foi vista em junho na São Paulo Fashion Week, a coleção supermodelada de vestidinhos curtos, maiôs e biquínis com bojos pespontados e recortes transparentes (que já está nas lojas brasileiras) ressurgiu em Nova York com uma nova estampa: em vez de folhas de tinhorão, as peças ganharam espadas de São Jorge. Quem abriu o desfile foi a top americana Chanel Iman, que personifica a marca na campanha publicitária da temporada.

Assistindo à apresentação, Giuliano Donini, herdeiro e diretor da Marisol, que adquiriu a Rosa Chá em 2006, estava satisfeito com a performance da grife nos Estados Unidos. "Num mercado praticamente parado e num nicho relativamente pequeno, tivemos crescimento de 26% em um ano", disse o empresário