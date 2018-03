Roqueiros vão trocar a música pela pizza em São Paulo Hoje eles vão trocar as guitarras, baixos e baterias pela bandeja. Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt (Angra), Ivan Busic e Andria Busic (Dr. Sin), Luiz Carlini e Sol (Tuti-Fruti), mais Kiko Zambianchi, Andreas Kisser (Sepultura), Paulão (Velhas Virgens) e Thunderbird estão entre os roqueiros que já confirmaram participação no evento ?Nem Tudo Acaba em Pizza?, promovido pelo restaurante Chácara Santa Cecília, em São Paulo. Eles vão passar a noite trabalhando de garçons, atendendo as mesas e anotando os pedidos de fãs e freqüentadores do local, tudo em nome de uma causa nobre: comemorar, ao mesmo tempo, o Dia Nacional da Pizza (hoje) e o Dia Mundial do Rock (13/7). Este é o quarto ano do projeto que, além de divertir, arrecada doações - alimentos não perecíveis e agasalhos exigidos como ingresso - e reverte parte da verba para uma instituição de caridade. A escolhida da vez foi a Abre (Associação Brasileira de Redistribuição de Excedentes), ONG de combate à pobreza. ?Os músicos curtem muito, pedem para participar. Ano passado teve até excedente, eles ficaram se revezando?, lembra Sandra Santorsula, gerente de marketing do Chácara. Para não tumultuar o andamento do serviço, cada popstar é acompanhado por um ?garçom sombra?. O ?Nem Tudo Acaba em Pizza? funciona como uma gincana, em que os roqueiros trabalham durante uma hora e meia, e a equipe vencedora - a que vender mais pedaços de pizza - ganha prêmios. Só não rola canja, pois a casa não possui isolamento acústico. O som fica por conta da algazarra dos fãs. Uma das pizzarias mais tradicionais da cidade, a Speranza é outra que vai celebrar o Dia da Pizza com uma ação solidária. A partir de hoje até o dia 17, 30% da renda obtida com as vendas da clássica pizza Margherita (introduzida por eles no Brasil e a mais pedida da casa) será revertida para a Associação de Pacientes Transplantados da Unifesp. Para abrir a semana, a casa receberá hoje 50 crianças transplantadas atendidas pela entidade para a Pizza da Alegria, na unidade de Moema. Boa ação também é o ingrediente da data na Presto Pizza. A venda de toda pizza brotinho de mussarela (R$ 10) será revertida para a instituição Lar Boa Semente, na Aclimação, bairro sede da pizzaria. As informações são do Jornal da Tarde. Nem Tudo Acaba em Pizza. À partir das 20h, no Chácara Santa Cecília, R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, tel. (011) 3034-3910. Speranza Pizzaria. Av. Sabiá, 786, Moema, tel. (011) 5051-7615. Presto Pizzas. Rua Esmeralda, 39, Aclimação, tel. (011) 3207-1749.