Roqueiro Lenny Kravitz é internado com bronquite O roqueiro Lenny Kravitz foi internado na segunda-feira em um hospital de Miami com uma crise de bronquite, segundo sua assessora de imprensa. O músico de 43 anos havia sofrido desde meados de janeiro uma série de infecções graves do aparelho respiratório, junto com uma gripe, e acabou desenvolvendo uma bronquite. "Devido à extrema desidratação e fadiga, os médicos foram incapazes de controlar (a doença) com tratamento ambulatorial e aconselharam o cantor a se internar no hospital. Ele foi levado nesta manhã para a ala de emergência do hospital Mount Sinai, em Miami, para tratamento imediato", disse nota da assessora de imprensa, sem citar detalhes nem a duração prevista da internação. Por causa dos problemas de saúde, Kravitz adiou uma viagem à Europa para promover seu álbum "It Is Time For a Love Revolution", lançado na semana passada. Famoso por suas letras de influência hippie, Kravitz chegou à fama na década de 1990 com canções como "Are You Gonna Go My Way" e "Fly Away", vencedora do Grammy. (Por Dean Goodman)