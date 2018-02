Roqueiro francês Hallyday é internado com bronquite

O hospital, na cidade de Pointe-a-Pitre, não deu detalhes sobre Hallyday, de 69 anos, mas disse que ele seria transferido da ilha caribenha, um território francês, para uma instalação na Martinica para exames.

"Sua condição é estável", disse o diretor do hospital em um comunicado, acrescentando depois que Hallyday não precisaria ficar internado.

Hallyday, um dos músicos de maior sucesso da França e com um fã-clube enorme no seu país natal, adoeceu enquanto descansava na ilha de St. Barts de uma maratona de shows, com dezenas de dias e paradas programadas para Londres, Nova York, Tel Aviv e Moscou.

Os fãs de Hallyday, um Elvis gaulês com voz grave e jeito de caubói, incluem o ex-presidente Nicolas Sarkozy, que criou um fã-clube para ele na Assembleia Nacional, e que supostamente decorou suas músicas.

(Reportagem de Dominique Chomereau-Lamotte e Gerard Bon)