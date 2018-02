'Roque Santeiro' volta à TV hoje no canal Viva

Dez anos depois, a Globo conseguiu recuperar o material e retomar a produção. Dias Gomes, já cansado de ser vetado, abriu mão do projeto. E, como uma espécie de supervisor, passou a missão para o estreante Aguinaldo Silva. "Roque Santeiro" (1985) foi um sucesso, com média de 67 pontos de audiência - hoje, "Insensato Coração" registra média de 40. Ironicamente, até a classe política se curvou ao romance de Sinhozinho Malta (Lima Duarte) com a viúva Porcina (Regina Duarte). No Recife, candidatos às eleições para deputado chegaram a cancelar comícios que coincidiam com o horário da novela. Com toda essa história, o folhetim voltará à telinha hoje, no Canal Viva, à 00h15, com o ator Roberto Mathias (Fábio Jr.), o lobisomem Astromar (Ruy Rezende) e outros personagens no elenco. Com figuras inesquecíveis e hilárias e o talento de gente como José Wilker, Lima Duarte e Regina Duarte, que ditou moda com os lenços e maquiagens de Porcina, a novela foi um marco e levou Regina a ser eleita a namoradinha do Brasil.

No ar em "O Astro", Regina Duarte vai se esforçar para ver o seu segundo trabalho no Canal Viva. "Vale Tudo eu vi uns 60%", diz ela. Aguinaldo Silva, por sua vez, não poderá acompanhar a trama. "Como estou escrevendo Fina Estampa (próxima das nove) não vou ver. Mas estou orgulhoso", diz.

O carinho de Aguinaldo pela obra fez, inclusive, com que ele roteirizasse o folhetim para o cinema. Com direção de Daniel Filho e o trio Fernanda Torres, Lázaro Ramos e Antonio Fagundes - vivendo respectivamente Viúva Porcina, Roque Santeiro e Sinhozinho Malta -, o longa tinha previsão para ser filmado ainda este ano. O projeto, porém, segundo Aguinaldo, foi engavetado por desentendimentos. Sendo assim, para quem ainda não viu a novela e não comprou o box de 16 DVDs (lançado no ano passado pela Globo), esta é a hora de ver como Roque Santeiro virou santo na cidadela de Asa Branca, após supostamente ter morrido em nome dos moradores, num duelo com o bandido da Navalha (Oswaldo Loureiro). Um episódio que fez dele um milagreiro, até voltar ao sertão nordestino 17 anos depois. Uma história cheia de sátiras à igreja e à política - muitas vezes menos ácida, por causa da censura. As informações são do Jornal da Tarde.