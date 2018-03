RONI HORN VENCE PRÊMIO JOAN MIRÓ A artista estadunidense Roni Horn ganhou o 4.º Prêmio Internacional Joan Miró 2013, concedido em Barcelona. A premiação, de 70 mil, é realizada pela fundação catalã que leva o nome do artista espanhol e pela Obra Social la Caixa. Segundo o júri internacional, formado por personalidades como o diretor do Pompidou de Paris, Alfred Pacquement, Roni Horn é uma criadora das "mais singulares e polivalentes da arte contemporânea". Mais ainda, que foi premiada por "explorar novas dimensões e horizontes". Além do prêmio, Roni Horn vai ter, em 2014, uma mostra individual na Joan Miró de Barcelona e na CaixaForum de Madri. / EFE