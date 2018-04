Ronaldo se encontra com Ashton Kutcher e Demi Moore

O atacante Ronaldo, do Corinthians, a esposa dele, Bia Antony, a atriz Demi Moore, e o marido dela, o ator Ashton Kutcher, se reuniram na noite de quinta-feira, 27, em um jantar no D.O.M., um dos restaurantes mais conceituados do mundo, localizado nos Jardins, na zona sul de São Paulo.

Por volta da 1h15 desta sexta-feira, 28, todos deixaram o restaurante e foram para a mansão de Ronaldo, localizada na rua Taufik Camasmie, na região de Pinheiros. O imóvel, avaliado em R$ 17 milhões, foi comprado de João Paulo Diniz, empresário e filho de Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar.

Demi Moore e o marido estão em São Paulo em razão da 30.ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). O ator norte-americano desfila no domingo, 30, para a Colcci (ao lado de Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio). Demi Moore vai estar na primeira fila.