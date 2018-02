Ronaldo põe interesses à prova na Globo A não ser que a CBF não consiga reverter a decisão da Justiça - que mandou suspender o amistoso Brasil x Inglaterra, sob a alegação de que faltam laudos relativos a segurança e higiene -, Ronaldo estreia no domingo como comentarista da Globo. Questionado se o novo papel não geraria conflitos com seus negócios como agente de alguns jogadores em campo e como membro do comitê da Copa, o ex-jogador garantiu que não vai se eximir de citar erros e acertos em campo. E sabe que será submetido a tal endosso o tempo todo. Apostando na reabertura do Maracanã, a Globo já preparou o terreno para transmitir de lá o Esporte Espetacular, na manhã de domingo.