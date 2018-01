Ronaldo Fraga e Reserva são as ausências da SPFW

O estilista mineiro, que retorna ao catwalk paulistano na temporada primavera/verão 2012-2013, causou burburinho ao afirmar que acreditava no fim do mundo fashion. "A moda acabou? Pelo menos da forma como a conhecíamos, acredito que sim", analisou em seu diário virtual.

Após o baque do anúncio da saída de Fraga do line up ter sido digerido, foi a vez da carioca Reserva, nome dos mais festejados do momento, anunciar no começo de janeiro que também ficaria de fora da semana de moda que começa amanhã. Rony Meisler, diretor criativo da grife, também veio a público justificar a ausência da marca. "Resolvemos pular a edição da SPFW por acreditar que, assim, acrescentaremos valor ao sonho desta temporada", afirmou, para completar, em seguida: "No inverno 2012, faremos uma sátira à falta de originalidade contemporânea. Entendemos que a sociedade consome não o que se deseja, mas principalmente o que se forma de opinião. Por isso, resolvemos fazer da Reserva nosso laboratório: nesta coleção, praticaremos e testaremos novos formatos de comunicação". Ainda no comunicado, Meisler concluiu: "E até aqui já temos nos divertido bastante só de imaginar como será".

Retorno - Mas nem só de saídas será feita a edição de inverno 2012 da São Paulo Fashion Week. A UMA, capitaneada por Roberto e Raquel Davidowicz, retorna ao evento no próximo dia 23. Ausente nas últimas quatro edições da SPFW, a grife, criada nos anos 90, seguia mostrando suas criações no Minas Trend Preview, importante evento de moda de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Agora é esperar para ver como será o reencontro da marca com a Bienal. As informações são do Jornal da Tarde.

LINE UP

AMANHÃ (19)

Animale, 17h

Tufi Duek, 19h

Cori, 20h15

Osklen, 21h30

SEXTA-FEIRA (20)

Pedro Lourenço, 12h

R.Rosner, 15h30

Alexandre Herchcovitch (fem), 17h30

Iódice, 19h

Triton, 20h30

SÁBADO (21)

Reinaldo Lourenço, 12h45

Ellus, 15h30

Mario Queiroz, 17h30

Huis Clos, 19h

Samuel Cirnansck, 21h

DOMINGO (22)

Cavalera, 12h

Jefferson Kulig, 16h

FH por Fause Haten, 17h30

Juliana Jabour, 19h

Colcci, 20h30

SEGUNDA-FEIRA (23)

Gloria Coelho, 12h10

Maria Bonita, 15h30

Uma Raquel Davidowicz, 17h

João Pimenta, 18h30

Lino Villaventura, 20h

TERÇA-FEIRA (24)

Neon, 11h30

Fernanda Yamamoto, 15h30

Alexandre Herchcovitch (masc), 17h

Amapô, 19h30

André Lima, 21h