Ron Wood desmente fim do Rolling Stones

Adeus aos shows? Não dá nem para pensar. O guitarrista dos Rolling Stones, Ron Wood, desmentiu que a banda tenha intenção de não fazer mais shows após a última apresentação em Londres, que fechou no domingo à noite a turnê A Bigger Bang Tour, iniciada em 2005. Rolling Stones terminam turnê de dois anos Em entrevista ao jornal The Sun após o show, Wood, de 60 anos, o "garotinho" da banda, negou rumores sobre uma eventual despedida do grupo dos palcos. Segundo essas vozes, a banda conduzida por Mick Jagger estaria pensando em pendurar as guitarras temendo estar muito além da idade quando uma próxima turnê começar. Mick Jagger tem 64 anos, Keith Richards completou 63 e Charli Watts, 66. A banda se formou em 1962 e desde então sempre fez turnês para o lançamento de seus discos. A turnê A Bigger Bang Tour durou dois anos e foi montada para o lançamento do álbum A Bigger Bang. "Precisamos descansar, mas obviamente voltaremos em turnê. Nós nunca pararemos!", prometeu Wood. O guitarrista acrescentou que pretende tirar férias e, depois, se ocupar de uma outra grande paixão, a pintura.