Romantismo de Roberto Cavalli foi inspirado em Natalie Wood

O estilista italiano Roberto Cavalli disse que se inspirou na falecida atriz Natalie Wood para criar os vestidinhos de algodão e chiffon bordados de sua coleção de moda feminina, exibida na quarta-feira em Milão. "A coleção é inspirada em Natalie Wood, no romantismo, nos anos 1950... Ela é feita para a mulher sensual", disse Cavalli em seu desfile, em que rompeu com suas coleções anteriores, marcadas pelo dourado e as estampas de oncinha. Em sua homenagem à estrela do drama de 1961 "Clamor do Sexo", o estilista apresentou vestidos de algodão claro bordado com flores do campo em cores pastéis, com saias rodadas e corpetes até a altura dos quadris. Ele optou pelo bordado inglês no caso de um vestido branco de saia larga que levou um toque de inocência infantil ao desfile, enquanto o surgimento do mesmo tecido num vestido negro trouxe para a passarela um clima mais sombrio, de luto. Um vestido belíssimo de cetim preto, com cintura baixa e saia rodada, ficou ainda mais dramático por ser usado com chapéu de couro de cano alto e grande faixa preta. Cavalli, que usava óculos de sol durante o desfile e não abriu mão dos charutos que são sua marca registrada, deu o toque final às modelos com um medalhão pendurado numa elegante corrente de ouro. O estilista não resistiu à tentação de incluir a estampa de oncinha em algumas botinas, enquanto outras repetiam o tema floral dos vestidos, com minúsculos botões de flores em pedras coloridas nos saltos. As cores nas roupas vieram em faixas de pesados bordados étnicos nas bainhas ou golas de casacos, e também em coloridos apliques de flores de cetim em vestidos pretos para a noite. E o verde esmeralda, o azul e o rosa se misturaram num vestido de noite de seda com dobras justas no corpo. "É como fazer uma exposição de pintura", disse Cavalli. "Hoje eu expus 40 looks que, para mim, são como 40 telas." Os desfiles de moda feminina inverno 2008-09 em Milão vão até 23 de fevereiro e vão incluir os da Gucci, ainda na quarta-feira, Dolce & Gabbana e Versace na quinta.