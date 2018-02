Romancista de uma era sombria

O homem que abriu a porta do apartamento não parecia ser o mesmo performer conhecido de mais de 150 mil pessoas graças a um vídeo promocional no YouTube. Nem o mesmo autor cujo humor vertiginoso me provocou tanto riso que enfrentei olhares de censura num restaurante, quando lia Uma História de Amor Real e Supertriste, que chega ao País em edição da Rocco.

Gary Shteyngart sofre de refluxo cômico. A América distópica do romance está se materializando. O país imaginado como o cenário do romance entre o filho de imigrante russo de 39, Lenny Abramov, e a filha de imigrantes coreanos, Eunice Lee, de 24, está num precipício econômico, ameaçado por credores chineses. O dólar perdeu o valor e o poder foi assumido pelo Partido Bipartidário. Ninguém vive sem o seu äppärät, uma versão do smartphone que elimina a privacidade e substitui a interação pessoal. Shteyngart pensava, em 2006, que tinha começado a escrever um romance futurista.

Nesta entrevista exclusiva ao Sabático, o celebrado autor de O Pícaro Russo e Absurdistão, romances sobre o declínio da União Soviética que ele trocou, ainda criança, pelo bairro nova-iorquino de Queens, explica por que anda tão sério. Seus grandes amores, a literatura e Nova York, ameaçam lhe abandonar.

Você começou a escrever o romance em 2006, durante o governo Bush. Mas o país de Obama não ficou ainda mais parecido com o país da sua trama?

Sim; esta é a conclusão triste. Quando estava escrevendo pensei, quem sabe, daqui a alguns anos, vão dizer, o Shteyngart se enganou. Na negociação para o limite da dívida pública o Obama é hoje o que costumava ser a direita e os republicanos são a direita insana. A minha impressão é que, com ou sem Bush, este país é muito conservador. À medida que os Estados Unidos sentem que não são mais o número um do mundo, muita gente se sente abalada psicologicamente.

Como é o seu interesse pelo personagem que enfrenta obstáculos para se ajustar socialmente?

Todos os meus livros trataram de outsiders que se envolvem com a estrutura de poder. Nos Estados Unidos, esta foi uma virtude durante muito tempo, mas hoje há tanta xenofobia aqui. É uma lástima. A pluralidade cultural era a vantagem que você tinha aqui. Estamos nessa transição, os brancos vão ser minoria aqui. Não precisa ser um problema. A transição somada ao declínio econômico cria esse medo enorme, especialmente para o maior bloco tradicional de eleitores - os homens brancos trabalhadores, que são os mais prejudicados pelo sistema. Não conseguem emprego e vão botar a culpa em quem? O sistema político é tão corrupto, obtuso e míope e as pessoas não entendem que é a política que está bloqueando o progresso econômico. É um dos temas do livro, que, na verdade, tem temas demais.

Você está acumulando experiência com declínios...

Sim, vivi em países que entram em colapso, países que acham que têm o destino divino de, se não controlar o mundo, ser um poder desproporcional. Na URSS nos ensinavam que seríamos a salvação do planeta e nos EUA nos ensinaram a mesma coisa. Com a emergência das grandes economias como a China, a Índia e o Brasil, os americanos estão muito confusos porque a ideia de que somos superiores foi programada na nossa cabeça. Estava dirigindo em Ohio e passei por uma bandeira americana quase tão grande quanto o prédio que vemos aqui da janela. E pensei: isso não é um sinal de orgulho, é sinal de medo. As bandeiras estão ficando cada vez maiores. Eu lembro que isso aconteceu na URSS. As bandeiras aumentaram, a xenofobia também.

Mas os dois declínios têm um significado pessoal diferente, não?

Sim, claro. Eu vivo no meio do colapso! Meus dois primeiros romances lidaram com o declínio da URSS. Era algo menos pessoal e a comédia era mais impetuosa. A comédia nesse romance é mais sombria. Volto para a Rússia com frequência e está tudo do mesmo jeito. Na minha cidade natal, São Petersburgo, há um restaurante chamado 1913 - é porque o dono considera o único ano bom na história da Rússia. Nos Estados Unidos, eu não esperava que a deterioração fosse acontecer tão rápido. Ao escrever o livro, fui ficando um pouco mais patriota, um pouco mais americano porque, você sabe, a gente não compreende o amor que sente por algo até viver a ameaça da perda. Esse romance é uma história de amor - mais de uma. O amor do protagonista pela mulher mas também pelo país e pela sua cidade, que é Nova York.

Seu amor por Nova York resiste?

Ainda gosto da cidade. Mas é um caso de amor que passou do romance, do tempo da paixão para a conveniência. Já estou com ela há tanto tempo... Parte do motivo é que essa cidade é bem menos excitante do que era, há duas, três décadas atrás. Manhattan se tornou uma ilha de milionários, o que chamo no livro de a cidade troféu. A cidade só pode sobreviver se vender partes de si mesma para os ricos chineses, russos, brasileiros, indianos. A gente sente isso aqui e em Londres, é como uma pista de aterrissagem para o mundo, um cidade playground para uma classe privilegiada. É no mundo em desenvolvimento que há coisas estimulantes hoje. Você chega num lugar como a Lapa, no Rio, e pensa, aqui pode me acontecer qualquer coisa! Eu fui ouvir musica lá. Mas eu vou para a China e fico fascinado também. Acho que o voo mais instrutivo do mundo é do ultramoderno aeroporto de Pequim para Newark, em Nova Jersey.

O contraponto ao humor sarcástico do romance é a ênfase nas ligações afetivas?

Acho que, de certa forma, o romance é sobre a psicologia de dois personagens à medida que o mundo desmorona em torno deles. Quando isso acontece, a gente tende a agir nos extremos e se apegar uns aos outros. Lembro como, logo depois do 11 de Setembro, as pessoas estavam tão desesperadas por amor. Os bares estavam cheios de gente procurando companhia.

O seu protagonista Lenny Abramov conclui que quer viver num lugar com menos informação e menos juventude. É esse o seu desejo?

Outro tema do livro é a morte da literatura. O Lenny ama os livros e escreve no seu diário como se fosse o último diarista do país. A Eunice escreve só mensagens de texto. É interessante, quando viajo pelo país, ouço até estudantes de universidades da elite dizerem: "Ah, eu me identifico com a maneira como a Eunice escreve e pensa". Acho que a Eunice é a narradora do futuro. No Japão, por exemplo, os romances para celulares são best-sellers. Houve um deslocamento da narrativa, nos EUA. Ela não acabou, claro, mas as pessoas educadas que liam livros agora assistem às séries da TV a cabo. Parte da razão é que somos tão bombardeados de informação o dia todo que ao chegar em casa ninguém consegue enfrentar um romance de 600 páginas. Há gente que pesquisa isso, não estou inventando. Eu sou um imigrante em mais de um sentido; vim da era analógica e vivo na digital. O mundo em que eu vivia, o mundo que você vê, nesta longa estante de livros à nossa frente, não existe mais. É muito assustador.