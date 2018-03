Romance do metrô de Nova York chega ao fim da linha A história de amor moderna de um homem que viu a garota de seus sonhos em um trem do metrô de Nova York e a procurou na internet não teve um final de conto de fadas pois o relacionamento acabou. Para o webdesigner Patrick Moberg, do Brooklyn, à época com 21 anos, foi amor à primeira vista quando viu uma mulher em um trem de Manhattan em novembro passado. Mas ele a perdeu na multidão, por isso criou um site com um esboço para encontrá-la no endereço www.nygirlofmydreams.com. Por incrível que pareça em uma cidade de oito milhões de habitantes, Moberg só precisou de dois dias para localizar a mulher. Seu telefone tocou sem parar e sua caixa de e-mail transbordou à medida que os nova-iorquinos se solidarizaram com o Romeu do metrô e se juntaram à caçada. A misteriosa morena se chama Camille Hayton e é de Melbourne, Austrália, trabalhava como estagiária na revista BlackBoook e também residia no Brooklyn. Um de seus amigos viu o esboço no site e a reconheceu. Mas depois de se encontrar, aparecer na tevê e na imprensa internacional, o casal levou seu romance para longe dos olhos do público. Moberg tirou o site do ar e ambos passaram a recusar fazer qualquer declaração -- até agora. Hayton declarou ao jornal australiano The Sunday Telegraph que namorou Moberg durante cerca de dois meses, mas que não deu certo. "Digo que namoramos por um tempo mas que agora somos só amigos", disse Hayton, de 23 anos, ao jornal. "É realmente legal as pessoas terem se solidarizado com a história. É parte de minha vida agora." Hayton disse que ainda é reconhecida cerca de três vezes por semana nas ruas de Manhattan como 'aquela garota' e que a pergunta é sempre a mesma: "Então o que aconteceu?" "Acho que a situação era tão intensa que nos amarrou", disse ela, acrescentando que "nos amarrou de uma maneira que se poderia confundir, imagino, como algo mais romântico do que era. Não sei. Mas eu queria tentar, por isso não fiquei me perguntando 'e se?"' Hayton declarou ao The Sunday Telegraph que está curtindo a vida de solteira em Nova York e se mantém ocupada com aulas de interpretação e trabalhando em duas lojas de roupas antigas e como garçonete. Na semana passada, ela fez um pequeno papel como garçonete na novela "As The World Turns", e no ano passado fez uma ponta em uma cena curtíssima do filme "Sex And The City". "Eu simplesmente não acredito que aconteceu. Parece que faz um tempão", disse Hayton. Moberg, entretanto, ainda se recusa a comentar o relacionamento. "Decidimos não aparecer mais na mídia", escreveu ele em um e-mail à Reuters. (Por Belinda Goldsmith)