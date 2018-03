Romance de Peter Handke será lançado em SP Será lançado hoje à noite na Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura o romance "A Perda da Imagem ou Através da Sierra de Gredos", do escritor austríaco Peter Handke. Na obra, que teve tradução da poeta Simone Homem de Mello, o autor discute o papel dos meios de comunicação que moldam grupos humanos uniformes e vê a propagação de imagens como geradora de grandes vazios de conteúdo. Para explicitar isso, Handke criou uma cidade imaginária, cujos habitantes têm perda total de imagens, ideias, ritos, sonhos, ideais e leis. A Casa das Rosas fica na Av. Paulista, 37, tel. (011) 3285-6986. A partir das 19 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.