Romance de Moacyr Scliar leva Prêmio Jabuti de ficção "Manual da Paixão Solitária" (Companhia das Letras), de Moacyr Scliar, recebeu ontem o Prêmio Jabuti como o livro de ficção do ano. O livro de não-ficção do ano é "Monteiro Lobato: Livro a Livro" (Editora Unesp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo), de Marisa Lajolo e João Luís Ceccantini. Cada uma das obras ganhou R$ 30 mil e mais 3 mil por serem os premiados em suas categorias. A cerimônia ocorreu na Sala São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.