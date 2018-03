Roman Polanski volta à suíça Dois anos após ter sido preso em Genebra, Roman Polanski volta à Suíça para ser homenageado no Festival de Zurique, no próximo dia 27. O prêmio pela carreira ao diretor polonês, de 78 anos, deveria ter sido entregue exatamente na ocasião em que Polanski foi detido no país pelo crime sexual cometido em 1977, quando desembarcava na cidade suíça em 26 de setembro de 2009 no Aeroporto de Zurique. Os organizadores do festival, que ocorre de 22 de setembro a 2 de outubro, declararam que estão "muito orgulhosos" e "honrados de receber Polanski e entregar finalmente prêmio de honra que ele tanto merece." / REUTERS