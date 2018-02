Romain Durys e o charme de Arsène Lupin

11h45 NA CULTURA

Brasil, 1957. Direção de Alfredo Palácios, com Pagano Sobrinho, Maria Vidal, Lola Brah, Lueli Figueiró, Henrique Martins.

Nos anos 1940 e 50, o Brasil descobria seus índios em decorrência da atividade dos sertanistas. E surgiu esta comédia sobre mulher que ficou viúva, mas na verdade, o marido, vítima de acidente aéreo, foi adotado pelos xavantes e agora volta à civilização com cinco mulheres e grande comitiva - incluindo um pagé. Adaptado de uma peça de sucesso - de Miroel Silveira -, o filme passa no horário Mestres do Riso, celebrando o humor de Pagano Sobrinho. Para muita gente - os jovens -, ele será uma descoberta. E boa. Reprise, preto e branco, 86 min.

Treinando o Papai

13H45 NA GLOBO

(The Game Plan). EUA, 2007. Direção de Andy Fickman, com Dwayne Johnson, Kyra Sedgwick, Madison Pettis, Roselyn Sanchez, Morris Chestnut, Hayes MacArthur.

Dwyane 'The Rock' Johnson faz jogador de futebol americano que, em pleno campeonato, descobre que tem uma filha de 6 anos. E ele precisa alterar sua rotina de treinos, mulheres, etc. para cuidar da garota. Os durões também amam e o ex-The Rock descobre o prazer da paternidade. Comédia familiar que o carisma do astro ajuda a tornar divertida. Reprise, colorido, 110 min.

Zona Sur

22H30 NA TV BRASIL

(Zona Sur). Bolívia, 2009. Direção de Juan Carlos Valdivia, com Ninón del Castillo, Pascual Loayza, Nicolás Fernández, Juan Pablo Koria.

Luta de classes na sociedade boliviana - na mansão de uma matriarca de ascendência europeia, todos os empregados são índios aymarás. O diretor Valdivia coloca na tela o espelho da nova realidade do país sob a presidência de Evo Morales. Inédito, colorido, 108 min.

O Pimpinela Escarlate

23 H NA REDE BRASIL

(The Scarlet Pimpernel). Inglaterra, 1999. Direção de Patrick Lau, com Daniel Rous, Pavel Kríz Petra Spindler.

Remake do clássico de aventuras com Leslie Howard, de 1935. Aristocrata inglês leva vida dupla durante a Revolução Francesa, disfarçando-se para ajudar inocentes em perigo sob o regime do Terror. O original era tão bom... O mesmo não se pode dizer da nova versão. Reprise, colorido, 90 min.

Rambo 4

23H15 NA RECORD

(Rambo). EUA, 2008. Direção e interpretação de Sylvester Stallone, com Julie Benz, Reynaldo Gallegos.

No quarto filme da série, Rambo/Stallone pega em armas para resgatar missionários presos pela ditadura de Mianmar. Rambo começou tão bem em Programado para Matar, de Ted Kotcheff, de 1982. Depois, só foi piorando. Reprise, colorido, 92 min.

Quebrando Regras

0H45 NA GLOBO

(Never Back Down). EUA, 2008. Direção de Jeff Wadlow, com Sean Faris, Amber Heard, Cam Gigandet, Evan Peters, Leslie Hope, Djimon Hounsou.

Garoto entra para academia de lutas para ir à forra contra colega que o humilhou numa escola na Flórida. O sonho do herói é ser Rambinho... Reprise, colorido, 110 min.

Quando Você Viu Seu Pai pela Última Vez?

2H42 NA GLOBO

(When Did You Last See Your Father?). EUA, 2007. Direção de Anand Tucker, com Colin Firth, Jim Broadbent, Juliet Stevenson, Gina Mckee, Sarah Lancashire, Bradley Johnson.

Ao descobrir que o pai tem câncer, Colin Firth, que se afastou dele, tenta uma reaproximação. Bons atores - Firth, Juliet Stevenson, Jim Broadbent -, mas não espere muita coisa. Reprise, colorido, 92 min.

Morro do Céu

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Gustavo

Spolidoro.

A vida de jovens descendentes de imigrantes italianos na serra gaúcha. Muito melhor do que você pode imaginar. Reprise, colorido, 52 min.

Arsene Lupin, o Ladrão Mais Charmoso do Mundo

3H30 NA REDE BRASIL

(Arsène Lupin). França, 2004. Direção de Jean-Paul Salomé, com Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Xavier Beauvois.

Romain Duris encarna o ladrão aventureiro criado pelo escritor Maurice Leblanc. O filme do diretor Salomé centra-se na sua relação com a Condessa Cagliostro, sua mentora no mundo do crime. Duris é bom ator, Kristin Scott Thomas, que faz a condessa, é melhor ainda. Reprise, colorido, 131 min.