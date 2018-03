Romagnolo lança livro com sua obra Conhecido por suas esculturas de plástico - réplicas dos profetas de Aleijadinho, guitarras, fuscas, santos -, o artista paulistano Sergio Romagnolo comemora 35 anos de carreira com o lançamento de um livro sobre sua trajetória, que começou com uma exposição coletiva em Goiânia, em 1976. Contemporâneo de Leonilson, com quem dividiu estúdio, Romagnolo, que também foi pintor de inspiração pop, tem sua obra analisada no livro pelos críticos Agnaldo Farias e Oswaldo Corrêa da Costa. O volume (240 páginas, R$ 98), publicado pela WMF/Martins Fontes, será lançado hoje, às 19 horas, na Livraria Martins Fontes (Avenida Paulista, 509, tel. 2167-9900).