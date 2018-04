Rolling Stones terminam turnê de dois anos

Os Rolling Stones terminaram no domingo, 26, em Londres, sua turnê mundial de dois anos, deixando para os fãs a dúvida se este foi o último show da banda. Especulações deste tipo rondam o grupo desde os anos 1960, mas intensificam-se a cada turnê, a ponto de se transformar em piadas entre os Stones e jornalistas. Como era previsto, Mick Jagger não fez anúncios durante as duas horas de show na O2 arena, em Greenwich, a sudeste de Londres. O local fica a apenas 13 quilômetros de onde fizeram o seu primeiro show, no Marquee Club, em julho de 1962. O cantor de 64 anos agradeceu aos fãs por terem seguido a banda em meio "ao fogo e ao gelo, tempestades e árvores, e Deus sabe lá mais o que". O comentário sobre as "árvores" é uma referência a abril de 2006, quando o guitarrista Keith Richards sofreu uma queda durante uma folga em Fiji. Ele teve que passar por uma cirurgia na cabeça, o que forçou o grupo a reformular seu calendário na Europa no verão daquele ano. Na época, foi divulgado que Richards caíra de uma palmeira, mas depois ele negou. Desde o início da turnê Bigger Bang, que começou em 21 de agosto de 2005, em Boston, observadores vêm questionando a saúde do guitarrista, que é amigo de Jagger desde a infância. Para desespero dos fãs em Helsinki neste mês, Richards caiu no palco algumas vezes. Mas o guitarrista de 63 anos tocou com energia no domingo, em clássicos como Brown Sugar e Jumpin' Jack Flash. Richards disse à última edição da revista de música britânica Mojo que está tomando o remédio antiepilético Dilantin por causa da lesão na cabeça, mas que não usa cocaína há cerca de 18 meses. Ele continuam bebendo e fumando muito. Talvez pela primeira vez, Richards e o também guitarrista Ronnie Wood não fumaram no palco no domingo, seguindo novas leis contra o cigarro. Mas Richards foi visto dando algumas tragadas rápidas fora do palco. Tragédia e Triunfo A maratona da turnê teve 146 shows em 31 países, incluindo Brasil. Entre os locais que receberam os Stones pela primeira vez estiveram China, Montenegro, Romênia e Sérvia, além do Super Bowl, Detroit, no ano passado. Durante o período, Jagger e Richards perderam um dos pais. Wood perdeu o irmão mais velho. Em outubro, Ahmet Ertegun, ex-chefe de gravadadora e co-fundador da Atlantic Records, escorregou atrás do palco em Nova York, entrou em coma e morreu sete semanas depois. Os shows na América do Norte - mais da metade da turnê - renderam US$ 300 milhões e atraíram 2,2 milhões de pessoas, segundo a publicação Pollstar. O álbum A Bigger Bang não foi tão bem, caindo nas listas logo depois do lançamento, em setembro de 2005, vítima do mau estado da indústria de música. O próximo compromisso da agenda da banda é em abril de 2008, com o lançamento do documentário de Martin Scorsese Shine A Light. Alguns fãs esperam que seja uma boa desculpa para os Stones voltarem a se apresentar, mas a banda ainda não disse nada.