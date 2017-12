Rolling Stones fazem show na Argentina

LA PLATA - Com Start Me Up, Mick Jagger começou às 21h13 deste domingo, 7, o primeiro show dos Rolling Stones na Argentina. Terminou às 23h30, com Satisfaction e mais fôlego que boa parte dos 50 mil fãs que lotaram o Estádio Único de La Plata, a 60 quilômetros da capital. O pedaço mais feliz e cansado do público era o que estava sobre o gramado e enfrentou um temporal antes do show.

Aos 72 anos, o vocalista entrou no palco vestindo um casaco verde, que logo abandonou para ficar de preto dos pés à cabeça. A cor da cabeleira contrastava com a de seus companheiros assumidamente grisalhos, o guitarrista Keith Richards, da mesma idade, e o baterista Charlie Watts, de 74 anos. O caçula, Ron Wood, de 68 anos, também usa o negro na cabeça.

A apresentação para os argentinos, que se definem como os latinos mais afeitos ao “rocanrol” – palavra formalmente espanholizada ¬-, foi precedida de uma tempestade que alagou o entorno do estádio. Quando a chuva passou, houve confronto entre policiais e fãs que tentavam passar barreiras sem ingressos. Na área vip, uma entrada chegou a custar 55 mil pesos (R$ 14,9 mil) no mercado negro. Em meio à confusão, um grupo de cadeirantes bloqueou uma bilheteria em protesto por ingressos.

A primeira hora de show teve os maiores sucessos. Start Me Up e Wild Horses foram as canções seguidas com coro mais afinado. Nos dois únicos minutos de pausa na música, o vocalista foi ovacionado ao apresentar o grupo. Foi especialmente aplaudido quando disse que os integrantes comeram "choripan" (pão com salsicha assada) e estiveram no bairro turístico de Caminito, em Buenos Aires. Jagger usou frases soltas em espanhol para agradecer a acolhida.

A segunda metade da apresentação começou com mais distância do público, que retomou o fôlego final. O setlist do show tem 17 músicas e dois hits no bis. Entre as tocadas na Argentina, 15 também estiveram na apresentação única feita no Chile na quarta-feira, dia 3.

A banda britânica volta a tocar no mesmo estádio de La Plata na quarta-feira, 10, e no domingo, 13. Depois, segue para os shows no Brasil. Jagger, que amealhou fama de pé frio entre parte dos brasileiros, não vestiu camisetas de time de futebol. Ele segurou a bandeira da Argentina.

No Brasil, o primeiro show será no Maracanã, dia 20. Depois o grupo se apresenta em São Paulo, nos dias 24 e 27, e fecha o tour brasileiro em Porto Alegre, em 2 de março.