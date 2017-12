Rolling Stones fazem show e Ron Wood expõe em Paris

O guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, aproveitará a passagem da turnê da banda pela França, onde realiza dois shows neste fim de semana, para expor seus retratos de amigos e personalidades na famosa Galeria Bailly, em Paris. Os shows dos Stones ocorrerão em Paris (sábado) e Lyon (segunda-feira). A banda chega à França após tocar na ilha de Wight, no Reino Unido, e em Bruxelas, onde começou a nova etapa de sua excursão mundial. Grande parte das entradas disponíveis para as duas apresentações já está esgotada. Após a temporada francesa, os "dinossauros do rock" tocarão na Espanha e na Rússia. A banda prevê encerrar sua turnê de volta no Reino Unido, com um concerto em Londres, em 26 de agosto. Enquanto isso, coincidindo com a presença do grupo na França, o guitarrista Ron Wood, que se iniciou nas artes aos 12 anos, e nunca abandonou sua paixão pela pintura, mostrará suas obras pela primeira vez no país. Serão exibidos trinta óleos e gravuras, retratos rápidos, nervosos e coloridos, inspirados em seus colegas, amigos e ídolos, que poderão ser vistos entre os dias 18 e 29 de junho, na Galeria Bailly, em Paris. Segundo divulga nesta quinta, 14, o jornal francês Le Figaro, os quatro músicos faturaram US$ 437 milhões na primeira etapa de sua Bigger Bang Tour, considerada a turnê mais lucrativa na história do rock. Em 2007, estima-se que a banda possa chegar aos US$ 500 milhões.