Roger Waters vai montar ópera no Teatro Amazonas O baixista, cantor e compositor inglês Roger Waters, de 63 anos, um dos fundadores da banda Pink Floyd, chega esta semana a Manaus para supervisionar pessoalmente a montagem de sua ópera ''Ça Ira'', cujos ensaios começam hoje. A estréia está prevista para o dia 15 de abril, na abertura do 12º Festival Amazonas de Ópera. "Sei que há um surto de febre amarela no Brasil. É preciso também tomar uma vacina antimalária. Como eu odeio todo tipo de medicação, hesitei muito antes de decidir ir a Manaus. Mas agora já tomei a vacina, estou chegando", disse Waters, há alguns dias, falando sobre sua vinda. "Adoro pescar, então vou tentar achar um tempo para ir ao Rio Negro. Estive na América Latina no ano passado e é sempre muito agradável, é um público fantástico. Para a ópera, tenho conversado muito com o diretor, Caetano Vilela, e temos trabalhado em sintonia. Sinto entusiasmo e criatividade da parte do elenco brasileiro", afirmou o cantor. "''Ça Ira'' chegou até mim por intermédio de um grande amigo, Ethiene Roda-Gil. Em 1988, ele me mandou a primeira página do libreto dessa ópera, e eu gostei muito. A partir dela, fiz uma demo em minha casa em Londres. A princípio, o trabalho destinava-se às comemorações do bicentenário dos eventos revolucionários em Paris, e seria apresentado na Ópera da Bastilha, em 1989. Mas acabou se convertendo num trabalho em eterna mudança. Eu continuo a trabalhar na peça. E a oportunidade dessa montagem em Manaus é mais uma chance de testar novas direções para a ópera", afirmou Waters. A Sony Classics lançou em 2005 o disco com a ópera ''Ça Ira - There Is Hope'', com o barítono galês Bryn Terfel, o tenor Paul Groves e a soprano chinesa Ying Huang. Waters trata de tirania, poder e liberdade com personagens anônimos da história. O músico deixou o Pink Floyd em 1985, mas até hoje todo mundo espera que ele um dia volte. Waters diz que adoraria, mas não depende só dele - os ex-colegas, especialmente David Gilmour, ainda não se renderam à idéia. Mas o cantor se divertiu bastante sobre rumores de que estaria pensando em pendurar as chuteiras. "De jeito nenhum. No momento, estou escrevendo canções e trabalhando em peças para orquestra e coro. Jamais pensei em aposentadoria." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo