Roger Waters é recorde de venda O ex-vocalista da banda Pink Floyd, Roger Waters, encabeça a venda mundial de ingressos de shows do primeiro semestre ultrapassando músicos e grupos como Bruce Springsteen, Coldplay e Lady Gaga, segundo lista feita pela revista Pollstar. A turnê The Wall Live de Waters, baseada no histórico álbum The Wall, arrecadou US$ 158,1 milhões. Já Wrecking Ball, de Springsteen, ficou em segundo lugar na lista por ter vendido US$ 79,9 milhões em ingressos. Em terceiro está o espetáculo do grupo Cirque du Soleil Michael Jackson: The Inmortal, em homenagem ao músico. Seguem depois na lista Coldplay, Lady Gaga e a turnê 360º, Tour, do U2. / EFE