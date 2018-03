Roger Waters confirma quatro shows no Brasil em 2012 O cantor e ex-baixista da banda Pink Floyd, Roger Waters, confirmou ontem quatro shows no Brasil no início de 2012. Os concertos serão no dia 25 de março, no Beira Rio, em Porto Alegre; no dia 20 de março, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 31 de março e 1º de abril no Morumbi, em São Paulo. Waters está em turnê do lendário disco "The Wall", do Pink Floyd, um dos maiores sucessos da música em todos os tempos. Na Argentina, por causa da procura, o cantor acabou confirmando 8 shows da turnê. Segundo a Time for Fun, que promove a excursão, os preços e o cronograma de vendas dos ingressos serão divulgados em breve. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.