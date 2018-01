Rodrigo Santoro vai à festa de "Lost" O ator Rodrigo Santoro foi um dos destaques da festa de lançamento da terceira temporada da série americana "Lost", realizada no sábado, em uma praia de Honolulu, no Havaí. O evento contou com a presença de todo o elenco da nova fase e teve até carpete vermelho na areia. Na nova temporada, Santoro vive Paulo, um misterioso sobrevivente do desastre aéreo. Ele será o par romântico de Nikki, interpretada por Kiele Sanchez. O ator estéia na série no segundo episódio da terceira temporada, que deve começar a ser exibida em outubro nos Estados Unidos. De acordo com a emissora americana ABC, a primeira aparição do galã será em uma cena tensa do capítulo. Como na trama Santoro se chamará Paulo, há rumores de que ele interpretará um brasileiro. Será? A confirmação de que Santoro atuaria em "Lost", veio no fim de junho. Na época, o produtor da série, Damon Lindelof, assegurou à imprensa que Santoro é "perfeito" para "Lost" porque o público norte-americano "ainda não está familiarizado com seu rosto". Quem revelou a notícia, antes de ser divulgada oficialmente, foi o blog de Michael Ausiello da revista norte-americana "TV Guide". "Eu sei o que você está pensando ´Rodrigo...quem?!´", diz em seu blog Ausiello. O colunista conta que essa foi a sua reação inicial, acrescentando em seguida que Santoro, apesar de ainda não ter conquistado um nome nos Estados Unidos, é um dos atores brasileiros mais talentosos da atualidade. "Não falo por mim, veja você mesmo a opinião de Damon Lindelof e Carlton Cuse (produtores de "Lost") sobre seu mais novo achado", completa ele, referindo-se a Santoro. Aos 30 anos, o ator carioca, eleito pela revista "People" em sua versão em inglês como um dos homens mais bonitos de 2004, conta já com algumas participações em filmes hollywoodianos, em papéis secundários. Santoro começou a carreira em Hollywood participando do filme "As Panteras - Detonando" (2003), contracenando com Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, John Cleese e Demi Moore. No mesmo ano atuou em "Simplesmente Amor", fazendo par romântico com Laura Linney. "Lost" conta a história de 48 pessoas tentando sobreviver em uma paradisíaca (e hostil) ilha do Pacífico, mostrando flashes da história de vida (nada normal) de cada uma delas antes do acidente aéreo que as levou até lá. No Brasil, a primeira temporada foi exibida pela Rede Globo, de 5 de fevereiro a 10 março - a série conquistou boas médias de audiência, cerca de 15 pontos - e o canal pago AXN exibiu,a primeira e a segunda temporada. A terceira temporada de "Lost" estréia no dia 4 de outubro nos EUA com o episódio "A Tale of Two Cities". No Brasil, ainda não há previsão, mas a temporada deve começar a ser exibida no começo de 2007.