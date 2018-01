Rodrigo Santoro pode participar da 3.ª temporada de Lost Lost achou seu novo homem misterioso: Rodrigo Santoro. Tudo indica que o ator brasileiro foi escolhido para integrar o elenco da série na terceira temporada, que estréia nos Estados Unidos em 4 de outubro. Quem revelou a notícia, ainda não divulgada oficialmente, foi o blog de Michael Ausiello da revista norte-americana TV Guide. "Eu sei o que você está pensando ´Rodrigo...quem?!´", diz em seu blog Ausiello. O colunista conta que essa foi a sua reação inicial, acrescentando em seguida que Santoro, apesar de ainda não ter conquistado um nome nos Estados Unidos, é um dos atores brasileiros mais talentosos da atualidade. "Não falo por mim, veja você mesmo a opinião de Damon Lindelof e Carlton Cuse (produtores de Lost) sobre seu mais novo achado", completa ele, referindo-se a Santoro. Rodrigo Santoro começou a carreira em Hollywood participando do filme As Panteras - Detonando (2003), contracenando com Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, John Cleese e Demi Moore. No mesmo ano atuou em Simplesmente Amor, fazendo par romântico com Laura Linney. Lost conta a história de 48 pessoas tentando sobreviver em uma paradisíaca (e hostil) ilha do Pacífico, mostrando flashes da história de vida (nada normal) de cada uma delas antes do acidente aéreo que as levou até lá. No Brasil, a primeira temporada de Lost foi exibida pela Rede Globo, de 5 de fevereiro a 10 março - a série conquistou boas médias de audiência, cerca de 15 pontos - e o canal pago AXN exibe, toda segunda-feira, às 21 horas, a segunda temporada.