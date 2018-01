Rodrigo Santoro estréia hoje em <i>Lost</i>, nos EUA O ator brasileiro Rodrigo Santoro deve aparecer nesta quarta-feira, pela primeira vez, em episódio da terceira temporada da série Lost, que a rede norte-americana ABC começou a exibir no dia 4, nos EUA. O episódio que abriu a nova fase foi A Tale of Two Cities. Na nova temporada, Santoro vive Paulo (há rumores de que ele interpretará um brasileiro), um misterioso sobrevivente do desastre aéreo. Ele será o par romântico de Nikki, interpretada por Kiele Sanchez. De acordo com a emissora americana ABC, a primeira aparição do galã será em uma cena tensa do capítulo. Os produtores de Lost acreditam que o brasileiro Rodrigo Santoro, que estréia nesta quarta-feira no seriado americano num episódio a ser exibido nos Estados Unidos, é "criativo" e se "encaixa bem" com o restante do elenco. Lost, exibido pela rede americana ABC, é um dos maiores sucessos da TV americana, com médias de 15 milhões de espectadores por episódio. No Brasil, onde a 3.ª temporada da série começa apenas em março de 2007, Lost é exibido no canal por assinatura AXN e na Rede Globo. Em e-mail enviado à BBC Brasil, Damon Lindelof, um dos criadores e produtor executivo do seriado afirma: "Rodrigo é um ator tremendamente talentoso. Gostamos de escrever seu personagem, Paulo, que, assim como todos em Lost, tem um passado misterioso e alguns segredos". De acordo com o produtor executivo Carlton Cuse, "Rodrigo é famoso por seu comercial para a Chanel com Nicole Kidman, mas basta ver qualquer um dos filmes que ele fez no Brasil para entender por que queríamos ele no elenco de Lost. Ele é um ator inteligente e criativo". "Ele se encaixa bem com o restante do elenco", diz Carlton Cuse, produtor-executivo de "Lost" O personagem do ator se chama Paulo e era um dos passageiros da parte posterior do vôo 815 da Oceanic Air, que cai na ilha na qual a ação do seriado se passa. O produtor conta que o "papel de Rodrigo irá surpreender os telespectadores". Ele afirma que, "em Lost, poucas coisas são como aparentam ser. E o personagem dele não é exceção. Estamos ansiosos para começar a tirar as camadas de mistério que cercam seu personagem". Segundo a revista TV Guide, que traz informações a respeito da programação televisiva americana e adianta detalhes da trama de seriados, no episódio desta quarta, o personagem de Santoro é flagrado com Nikki (Kiele Sanchez) em um momento romântico dentro da tenda de Jack (Mathew Fox). O seriado é filmado no Havaí. De acordo com a produção da série, o ator tem aproveitado os intervalos das gravações para surfar. Entre os próximos projetos internacionais do ator estão o longa-metragem Os 300 de Esparta, de Zack Snyder, baseado em uma graphic novel de Frank Miller. Santoro já participou de outras produções internacionais, como As Panteras Detonando e Simplesmente Amor. O longa deve estrear nos Estados Unidos em março do ano que vem. A terceira temporada de Lost só deverá ser exibida no Brasil após março de 2007.