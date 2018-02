Rodrigo Santoro está nas telas do Festival de Sundance

A 25.ª edição do Festival de Cinema de Sundance começou na quinta com a exibição de quase 120 filmes. No total, até 25 de janeiro serão exibidos no festival 118 filmes, dos quais 91 serão estreias mundiais. O evento, fundado pelo ator e diretor Robert Redford e realizado em Park City, Utah, se consolidou como uma das principais janelas do cinema alternativo, que projetou cineastas como Quentin Tarantino e filmes como A Bruxa de Blair (1999). Entre os destaques está o filme I Love You Phillip Morris, uma comédia com um casal gay, formada por Jim Carrey e Ewan McGregor e que conta com a participação de Rodrigo Santoro. O ator brasileiro que já participou de várias produções Hollywoodianas aparece agora no principal Festival do cinema alternativo dos EUA. Grande interesse desperta Brooklyn's Finest, onde Antoine Fuqua encontra Ethan Hawke e trabalha ao lado de Richard Gere, e também The Greatest, de Shana Feste, com Pierce Brosnan e Susan Sarandon. No festival deste ano há um forte debate sobre casamento homossexual, devido à contribuição à campanha a favor da Proposição 8 (que define o casamento exclusivamente como a união entre um homem e uma mulher) feita por Alan Stock, presidente do Cinemark Theatres, uma das sedes de Sundance. Tentar rotular este festival parece algo contraproducente, disse Redford. Somos caracterizados pela diversidade, exibimos filmes que honram esses direitos há muito, muito tempo. Boicotar-nos seria ridículo, acrescentou. Na edição deste ano, serão exibidos filmes de 21 países, com 42 títulos assinados por diretores novatos, mas estas obras terão a difícil tarefa de atrair os estúdios, após o desaparecimento, em 2008, de vários deles, como Warner Independent, Picturehouse ou Think Films, focados no circuito independente. Há muita especulação sobre nosso festival em relação ao que as pessoas acreditam que acontecerá, disse Redford à revista The Hollywood Reporter. Sempre gostei do fato de que ninguém sabe até terminar. O diretor do Festival, Geoff Gilmore, afirmou que as aquisições de 2008 custaram US$ 15 milhões, um valor muito menor que os US$ 45 45 milhões de um ano antes, e não se descarta que as vendas agora sejam menores. No circuito minoritário há propostas tão interessantes quanto as anteriores, como Big Fan, a estreia na direção de Robert Sigel, roteirista de O Lutador; a comédia Adventureland, de Greg Mottola; Once More with Feeling, com Chazz Palminteri ou Cold Souls, protagonizado por Paul Giamatti. Além disso, o festival organizará uma série de painéis de discussão sobre a história e o futuro do cinema independente, com membros ilustres da indústria como Steven Soderbergh, Gregg Araki, o roteirista e produtor James Schamus ou a diretora Barbara Kopple. Parece que o otimismo permanece o mesmo, apesar das dificuldades. Sentimos que ainda existe um mercado pulsante para os filmes de qualidade, acrescentou Micah Green, da CAA, a principal agência de talentos dos Estados Unidos.