Rodrigo Santoro é escolhido como o 4º pior ator de 2007 O ator brasileiro Rodrigo Santoro foi eleito o quarto pior do cinema em 2007 numa pesquisa do site cinema Moviefone. Ao todo, 4 milhões de pessoas participaram da escolha e, embora a atuação do brasileiro no longa "300" tenha sido apontada como uma das piores, a produção foi apontada como a que mais valeu o preço do ingresso, com 28% dos votos. O "prêmio" de pior ator foi para Eddie Murphy em Norbit (46%), seguido por Robin Williams, em "Licença para Casar" (17%) e Dustin Hoffman em "A Loja Mágica de Brinquedos" (14%). Santoro obteve 13% dos votos. Entre as mulheres, Lindsay Lohan foi escolhida pela pior atuação em "Eu sei quem me matou", com 54% dos votos. O pior casal escolhido pelo público foi o formado pela atriz Evan Rachel Wood e o cantor Marilyn Manson (40%). Katie Holmes e Tom Cruise aparecem na segunda posição com 35% dos votos.