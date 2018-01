Rodrigo Santoro aparece jogando golfe em <i>Lost</i> Para os fãs de Lost que não agüentam de curiosidade e querem conferir a performance do ator brasileiro na terceira temporada da série, transmitida nos Estados Unidos desde o dia 4, o blog Dude! We Are Lost - Sua fonte de Spoiles, Fofocas e Amenidades Lost! postou um vídeo com a cena do astro que vai ao ar nesta quarta-feira, na rede ABC. No episódio Every Man For Himself, Santoro aparece, no papel de Paulo, jogando golfe - vestido à caráter - e aparenta certa irritação. Enquanto treina tacadas jogando bolas no mar, Desmond, interpretado por Henry Ian Cusick, aparece e diz: "Não se incomode comigo, cara, só vim pegar um de seus tacos. Hurley disse que tudo bem". Irônico, Paulo responde: "Hurley, é? Então é você quem vai salvar o dia?". Ele empresta um dos tacos a Desmond, e emenda: "Pegue o 5, eu nunca o uso. Assim quando você morrer no meio da selva, fazendo o que quer que seja, eu não terei de ir procurar". A cena termina com Desmond dizendo que Paulo deve "igualar os ombros um pouco mais" e um belo close no rosto de Santoro. O astro estreou na série na última quarta-feira, em uma breve aparição. "É mais que óbvio que foi uma estréia curta, com pouquíssimas falas", diz, em post do blog Dude! We Are Lost - Sua fonte de Spoiles, Fofocas e Amenidades Lost!, com comentários sobre o episódio Further Instructions, Davi Garcia. "(...) Poder finalmente ver um dos atores mais talentosos do nosso país aparecendo na série mais quente do momento, e o que é melhor, falando, foi sem dúvida um momento muito bacana do episódio", conclui ele. Na terceira temporada, Santoro vive mais um misterioso sobrevivente do desastre aéreo, que será o par romântico de Nikki, interpretada por Kiele Sanchez, também novata no elenco. A terceira temporada de Lost só deverá ser exibida no Brasil a partir de março de 2007. Personagem de Santoro vai crescer na série Em e-mail enviado à BBC Brasil, Damon Lindelof, um dos criadores e produtor executivo do seriado afirma: "Rodrigo é um ator tremendamente talentoso. Gostamos de escrever seu personagem, Paulo, que, assim como todos em Lost, tem um passado misterioso e alguns segredos". De acordo com o produtor executivo Carlton Cuse, "Rodrigo é famoso por seu comercial para a Chanel com Nicole Kidman, mas basta ver qualquer um dos filmes que ele fez no Brasil para entender por que queríamos ele no elenco de Lost. Ele é um ator inteligente e criativo". O produtor conta que o "papel de Rodrigo irá surpreender os telespectadores". Ele afirma que, "em Lost, poucas coisas são como aparentam ser. E o personagem dele não é exceção. Estamos ansiosos para começar a tirar as camadas de mistério que cercam seu personagem". Segundo a revista TV Guide, que traz informações a respeito da programação televisiva americana e adianta detalhes da trama de seriados, no episódio desta quarta, o personagem de Santoro é flagrado com Nikki (Kiele Sanchez) em um momento romântico dentro da tenda de Jack (Mathew Fox). O seriado é filmado no Havaí. De acordo com a produção da série, o ator tem aproveitado os intervalos das gravações para surfar. Entre os próximos projetos internacionais do ator estão o longa-metragem Os 300 de Esparta, de Zack Snyder, baseado em uma graphic novel de Frank Miller. Santoro já participou de outras produções internacionais, como As Panteras - Detonando e Simplesmente Amor.