Rodrigo Lampreia e Heidi Vogel fazem show hoje no Rio O guitarrista e cantor Rodrigo Lampreia, que ficou conhecido após Amy Winehouse ter cantado em um show seu em Londres, se apresentará hoje com a cantora Heidi Vogel, às 20h30, no no Zozô, no Rio de Janeiro. Lampreia conheceu a inglesa Heidi em um de seus shows em Camden Town em Londres e, de acordo com release de divulgação do show, o cantor "logo se apaixonou pelo vozeirão da cantora."