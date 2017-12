Rodrigo Faro estreia como apresentador dominical

"A ideia é sentir o termômetro de audiência e do público, e saber até que ponto o pessoal quer um programa mais jovem, mais adulto...", disse Faro à reportagem ontem (11), após dar sua primeira entrevista coletiva para falar da nova missão. "Já não durmo", falou, sem receio em se apresentar como novato no métier dominical. "Não tive escolha, foi uma convocação. Vão me colocar lá e dizer: ?Se vira nos 30?", brinca, em referência a Fausto Silva, que passa a ser seu concorrente maior.

Mas reconhece que há nisso uma espécie de promoção. "Ir para o domingo sempre foi meu sonho como apresentador, nunca escondi isso, mas veio mais rápido do que eu pensei."

E já que a pressão pela audiência é naturalmente maior, vamos à pergunta que interessa: a Record vai lhe presentear com aumento de salário? "Não sei, boa questão. Vou negociar isso esta semana", diz, enquanto chama para a conversa o diretor da Record Mafran Dutra: "Ela quer saber se eu vou ter aumento. Vou ter?". O chefe sai pela tangente: "Como o domingo é um dia em que a publicidade é mais cara, ele vai ganhar mais com a participação em merchandising".

Dutra ri e desconversa quando pergunto se Gugu Liberato ganhava de fato R$ 3 milhões mensais. "Eu vou ganhar 10% disso", afirma o novo apresentador dos domingos.

Dança, gatinho - Com orçamento modesto, O Melhor do Brasil, nas contas da direção da Record, deve ficar como está em seu novo horário. Nos cálculos de Faro, no entanto, é esperado um investimento maior na atração, que conta com uma equipe enxuta de 30 pessoas. O maior trunfo do programa continua sendo o quadro Dança, Gatinho, em que ele se transforma em grandes ídolos para reproduzir fielmente suas coreografias em performances covers. Virá a calhar, para a estreia do domingo, um número em que Faro refaz uma sequência do filme Grease com sua mulher, Vera Viel - ele, posando de John Travolta, e ela, de Olivia Newton-John. Como outras atrações da edição, o quadro foi gravado há coisa de 20 dias, antes mesmo que Gugu pensasse em romper com a Record.

Fred Astaire e outras cenas do cinema estão nos planos de Faro para a safra dominical da seção. Também tem recebido propostas de cantores que querem se apresentar em cena com ele, interpretando outros personagens, digamos. "A Gaby Amarantos, por exemplo, quer vir gravar comigo como Tina Turner", contou. Latino foi ao programa como Menudo e ele já sonha com Cláudia Leitte em cena de Flashdance. "Estamos começando a incentivar cenas de cinema, há muito a ser feito."

Se aos sábados a plateia do Melhor do Brasil agrada a telespectadores que vão de 3 a 80 anos de idade, Faro sabe que o comportamento do público pode ser mais passivo no domingo, apesar de zapear mais. "No sábado, o público é muito rotativo: é gente que chega da feijoada e vai se jogar no sofá, outro que está indo para uma pizza à noite, outro que veio do shopping... No domingo, achamos que há um público menos rotativo, por isso a ideia é falar à família toda, sem distinguir um quadro para esta ou aquela idade."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.