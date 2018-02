Rodrigo Faro apresentará 'Fazenda Verão'

200 mil pageviews era o saldo do 2º dia do novo blog solo de Mariana Sampaio. Conhece? A teen fez fama pela Capricho, que produziu até websérie com ela, com mais de 1,5 milhão de cliques.

'Eu estudei antropologia. A pobreza era meu objeto de estudo, não minha ambição' Noêmia/Camila Morgado em Avenida Brasil, ao saber que o marido ficou pobre.

E 2 milhões de views em dois dias foi marca alcançada pelo webfilm Revelações (http://youtu.be/dJP2jHzIiDY) no YouTube. Adivinhe o que tem lá? Imagens de Xuxa, que conta ter ficado morena para realizar o sonho da mãe, dona Alda - sonho este bem patrocinado.

O filme com imagens de Xuxa virando morena não é nada caseiro. Em formato de documentário, tem produção da agência News Energy, em parceria com a Wunderman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Médici negocia sua presença no elenco de O Canto da Sereia, minissérie baseada em livro de Nelson Motta, com direção de José Luiz Villamarim. A tarefa poderá ser convenientemente conciliada com a temporada carioca da peça Eu Era Tudo Pra Ela... E Ela me Deixou, com Médici e Ricardo Rathsam, que lotou teatro em São Paulo e agora está no Teatro das Artes, na Gávea.

Sexo é o tema de reestreia do Casseta & Planeta em sua nova temporada, dia 2 de novembro. O programa segue o formato da 1ª temporada, mas agora com mais convidados, além dos cantores que fazem parceria no clipe final.

A paródia de Dilma, com Gustavo Mendes, segue firme na volta do Casseta, mesmo em período ainda eleitoral. O fato de o programa estrear após o 1º turno torna a sátira mais fácil.

O último Casseta do ano vai ao ar em 21 de dezembro, dia do esperado apocalipse e prato cheio para o tema de encerramento da temporada 2012: Fim do mundo.

A Ancine digital está fora do ar, avisa o site da Agência Nacional, das 12h às 14h de hoje, para fins de "manutenção". Naturalmente, a suspensão não altera o ritmo de trabalho do órgão, mas a data é emblemática para o primeiro dia útil da cobrança de cotas nacionais na faixa nobre da TV paga.