Roda Viva lidera posts em redes sociais Pela primeira vez na história das redes sociais, o Roda Viva liderou os comentários sobre TV nas redes sociais do dia na segunda-feira. O programa de anteontem teve os líderes do Movimento Passe Livre (MVL) - a estudante de direito Nina Cappello e o professor de História Lucas Monteiro de Oliveira - no centro do cenário. Segundo o ranking da TV Square, que reúne comentários em tempo real de Twitter, Facebook e do próprio TV Square, o programa da TV Cultura foi o assunto de 10,98% dos posts sobre TV, com picos de 87,5 comentários por minuto. O Ibope na TV foi de 1,4 ponto de média, com pico de 2,1 pontos em São Paulo.