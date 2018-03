Roda de jazz no Bourbon Street Hermeto Pascoal estreia hoje, no Bourbon Street, o projeto Jazz.Br, que traz um formato já consagrado exclusivo da casa de Moema. A partir das 21h30, Hermeto e sua banda, apresentado pelo jornalista especializado em jazz Carlos Calado, se apresentam não no palco, mas no centro da plateia, em uma espécie de roda de música instrumental brasileira. O palco, curiosamente, se torna um camarote para o público. A programação das próximas edições prevê Michel Freidenson, Deep Funk Session, Bocato, Duofel, Zérró Santos, Filó Machado e Raul de Souza. O Bourbon fica na Rua dos Chanés, 127. A casa abre às 20 horas e o couvert é de R$ 35.