RODA DE CONVERSA COM LEO SAKAMOTO O jornalista Leonardo Sakamoto participa hoje da Roda de Conversa: Arte e Cotidiano, ao lado do artista plástico Bartolomeo Gelpi e do escritor Julián Fuks, às 20 horas, no Espaço Revista Cult (Rua Inácio Pereira da Rocha, 400), em Pinheiros. O evento, que tem entrada gratuita, também marca o lançamento do livro Pequenos Contos para Começar o Dia, da editora Expressão Popular, em que Sakamoto reúne microcontos que publica regularmente nas redes sociais e que já foram compartilhados por milhares de internautas. O livro traz cerca de 60 textos selecionados e tem capa e ilustrações assinadas por Gelpi e tem introdução de Fuks.