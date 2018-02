'Rocky, o Musical' estréia na Alemanha com produção de Stallone

Moradores de Hamburgo, na Alemanha, enfrentaram o frio e a chuva para prestigiar a estreia de Rocky, Das Musical (Rocky, o Musical, em tradução literal), a versão musical da série de grande sucesso criada e interpretada por Sylvester Stallone.

O espetáculo teatral, cantado em alemão, foi produzido por Stallone, juntamente com os irmãos pugilistas ucranianos Vladmir e Vitali Klitschko.

A trama e os personagens são semelhantes aos da série de filmes, que fizeram de Stallone um astro mundial.

O espetáculo acompanha a ascensão de Rocky Balboa, um boxeador de origem humilde em sua trajetória à glória e a consagração.

O musical reproduz algumas das canções originais dos longas metragens, como Gonna Fly Now e Eye of The Tiger.