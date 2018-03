ROCKUma voz para resistir aos novos tempos

I WANNA TALK 2 U

JOE COCKER

FIRE IT UP

Sony Music

Preço: R$ 24,90

REGULAR

Dois anos depois do lançamento de Hard Knocks, Joe Cocker (foto) volta com CD que tem produção de Matt Serletic (Santana, Collective Soul). A letra da faixa-título não surpreende, mas traduz a crença de Cocker nas relações interraciais. Fire it Up é uma declaração de princípios contra o racismo um tanto previsível. Fala de um caucasiano que odeia negros e é salvo justamente por um. Falta um bom letrista a Cocker, ótimo cantor que começou sua carreira nos anos 1970, falando de solidariedade. Com 12 canções, o 23.º disco de estúdio de Cocker foi concebido como uma série de fragmentos pictóricos da época atual, mas esbarra em letras simplistas e arranjos anacrônicos - a faixa-título abre com uma remissão (intencional ou não) aos primeiros acordes de The Ballad of Lucy Jordan, a balada clássica de Shel Silverstein eternizada na voz de Marianne Faithfull. Aos 68 anos, Cocker parece ter dificuldade em acompanhar os novos tempos. Ainda assim, salva-se a voz rouca do intérprete, dramática, emotiva. / ANTONIO GONÇALVES FILHO