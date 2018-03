ROCKSó tem uma inédita, mas é Sonic Youth

HITS ARE FOR SQUARES Universal Music

Preço: R$ 30 (em média)

ÓTIMO

Estrela do iminente SWU Festival, o grupo Sonic Youth é, desde 1980, irradiador de uma revolução barulhenta e digressiva no rock. Seus discos são como gravuras de Samico, raros e fundamentais. Nunca deixou de ser importante. Para festejar os 30 anos de existência da banda, alguns artistas-fãs atuaram como "curadores" do seu legado e escolheram as pérolas dessa coletânea Hits Are For Squares, de edição limitada. Quem escolheu? Catherine Keener, Beck, Mike D, Radiohead, Diablo Cody, Allison Anders, Eddie Vedder, Michelle Williams, Flea, Gus Van Sant, David Cross, Chloe Sevigny, The Flaming Lips. Só tem uma faixa inédita, feita exclusivamente para a coletânea, Slow Revolution, mas é o suficiente. Do Nirvana ao Pavement, tudo que se possa enquadrar como "alternativo" passou pela influência do Sonic Youth. Cada um, claro, tem sua preferida, mas as escolhas de Gus Van Sant (Tom Violence) e de Eddie Vedder (Teenage Riot) são para a vida toda. / JOTABÊ MEDEIROS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OUÇA TAMBÉM

DEEP ONE PERFECT MORNING

Artista: The Jesus and Mary Chain

Álbum: Darklands Gravadora: Rhino Records Preço: R$ 30