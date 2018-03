ROCK Wilco dá sinais de ter chegado à meia idade

THE WHOLE LOVE

Anti/ Epitaph

Preço:US$ 10,49 (Amazon)

BOM

Pela criatividade com que mesclou conceitos vanguardistas com vertentes do indie rock no magnífico Yankee Hotel Foxtrot, de 2002, o Wilco chegou a ser apelidado de Radiohead americano. É uma comparação injusta, que ofusca a genialidade de Jeff Tweedy, mas não deixa de ser uma boa forma de descrever o tipo de ambição art rock do Wilco, que em 17 anos de existência já foi de country alternativo a folk contemporâneo a rock experimental. Em seu oitavo disco, The Whole Love, a banda parece ter entrado no ritmo constante de meia idade de uma boa banda, em que a efervescência dos primeiros anos se perdeu, mas ainda há bons momentos temperados pela experiência. Art of Almost, a primeira faixa, abre o disco com um groove quebrado, que, de fato, lembra as experimentações rítmicas do Radiohead no recente King of Limbs. Mas é só. Pelo restante de The Whole Love, Jeff Tweedy transita pelo folk e pelo rock psicodélico. Há momentos de audácia que funcionam bem, como o esquema harmônico de Sunloathe, uma balada construída com acordes incomuns. Mesmo assim, Tweedy já foi mais aventuroso./ROBERTO NASCIMENTO

