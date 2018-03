ROCK STARS AGORA ATACAM NO GIBI

Quadrinhos e rock são duas expressões-chave da cultura pop. Quando se juntam, é sempre algo a se examinar com atenção: a fusão pode vir para o bem ou para o mal. No saboroso O Pequeno Livro do Rock (Conrad Editora), o quadrinista Hervé Bourhis inventariou a cronologia do gênero musical buscando criar um livro que se ouça, que soe como música, que se expresse por si, segundo explicou.

"Jamais tive uma overdose; não vi os Sex Pistols no Chalet du Lac; não estive no Bronx nos primórdios do hip-hop; não vi os Beatles ao vivo no Ed Sullivan Show; não fui aos shows do Elvis em 55; não compartilhei groupies com o Led Zeppelin; não sou um crítico de rock profissional; não tenho vontade de ser completo, objetivo ou de boa-fé. Em suma, não tenho nenhuma legitimidade para escrever este livro, e foi por todas essas razões que mesmo assim o escrevi."

Já a recém-lançada coleção de graphic novels Figuras do Rock em Quadrinhos, da V&R Editora, parte de um pressuposto oposto para contar em quadrinhos as vidas de Jim Morrison, Michael Jackson, Bob Marley e John Lennon: os autores mergulham nas características mais bizarras, excessivas, mórbidas ou polêmicas de suas biografias, revelando uma capacidade de julgamento quase que de tabloide (embora emocional, afetiva e profissionalmente envolvidos com os biografados, em alguns casos).

Produzida por artistas argentinos pouco conhecidos, a série inclui já os volumes Michael Jackson: Um Thriller em Preto e Branco; John Lennon: Um tiro na Porta de Casa; Bob Marley: O Guerreiro Rasta; e Jim Morrison, o Rei Lagarto. Há novos lançamentos previstos, mas a editora informou que ainda não definiu qual será a próxima personalidade.

O roteirista argentino Diego Agrimbau é o mais destacado autor na série. Seu currículo inclui o Prêmio Planeta deAgostini de quadrinhos na Espanha e o Grand Prix Utopiales na França. Escreve para a série Cieloalto, publicada pela revista argentina Fierro, e também publica no jornal Tiempo Argentino.

Agrimbau escreveu duas histórias controversas, a de Michael Jackson e a de Bob Marley. Na de Michael Jackson (com desenhos de Horacio Lalia), avança em direção a alguns aspectos não tão claros da biografia do astro. Praticamente atribui a culpa pela morte de Michael ao próprio cantor. E radicaliza a leitura de pai tirano de Joe Jackson. "Não me chame de papai, meu nome é Joseph", lhe diz o velho. Mais adiante, o gibi acrescenta uma cena que mostra Joe Jackson obrigando Michael a cirurgias plásticas. "Seu enorme nariz de batata está arruinando meu negócio. Porque você não ficou pequeno para sempre?".

Já a "quadribiografia" de Bob Marley é mais esquemática, menos passível de debate, embora contundente. "E assim Bob Marley chegou a uma conclusão: a polícia, o governo, toda autoridade estaria sempre contra os pobres, os sem poder, os desprotegidos". Agrimbau ilustra a capacidade de conversão pacifista de Marley e conta que o câncer que o matou foi revelado durante uma partida de futebol no qual o astro jamaicano machucou o pé.

Outro desenhista argentino que recebe espinhosa incumbência é Pol (codinome de Pablo Maiztegui), natural de Córdoba, um ex-estudante de cinema que foi para a Espanha trabalhar como fotógrafo. Lá, conheceu o desenhista de El Eternauta, Francisco Solano López, "com quem começou a trabalhar em seu estúdio no Rio de Janeiro, Brasil, para onde se mudou". Hoje, voltou a viver na Argentina.

Pol não procura encrenca: seu perfil biográfico em quadrinhos se baseia em fotografias famosas da saga de Lennon e em verbetes enciclopédicos amplamente difundidos. Apenas uma cena é meio mitológica: o único encontro entre John Lennon e o pai, Alfred Lennon, que o abandonara na infância.

O roteirista Luciano Saracino e o desenhista Quique (codinome de Enrique Alcatena) têm a missão de desenhar a história de Jim Morrison, líder místico dos Doors. É talvez o esforço mais bem-sucedido, porque movimenta-se num universo psicodélico, meio chamuscado aqui e ali pelo xamanismo e pelas drogas.

"Lembra quando você gravou uma música enquanto uma garota te...?", pergunta o tecladista Ray Manzarek a Morrison. "Sabia que no contrato de cada show há uma cláusula que a gente chama de 'se o Jim estragar tudo'?", continua Manzarek. "Não sabia", responde Morrison. "Diz que, se você aprontar, a gente não recebe. Trinta vezes essa cláusula nos deixou sem grana."

Nenhuma das graphic novels da série é imaginativa do ponto de vista da narrativa quadrinística, mas têm sua graça como adornos da mitomania. Grande momento o diálogo desenhado entre Jim Morrison e Janis Joplin. Ela diz: "Acho que poderíamos fazer grandes coisas juntos". Ele responde: "Se você parasse de cantar blues, talvez. Não fica bem pra você". Ela: "Como, cara? O que disse?". Ele: "Quer fazer amor comigo?".

Segundo a editora Flavia Lago, da V&R, o objetivo da coleção é "trazer para o mundo dos quadrinhos a vida das mais expressivas personalidades da cultura pop que influenciaram gerações e marcaram época com seu talento e arte". Os fãs e os historiadores talvez façam alguns reparos ao resultado.