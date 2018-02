ROCK IN RIO TRAZ MAIS DUAS BANDAS A organização do Rock in Rio traz uma Rock Street confirmou a apresentação da segunda banda britânica na noite do dia 14 de setembro: Florence and The Machine, que se apresentará antes de Muse, headliner do dia. Na mesma data, o festival anunciou também o grupo californiano de rock alternativo Thirty Seconds to Mars. Depois desses dois anúncios, o line up do dia 14 de setembro para o Palco Mundo ficou assim: a abertura da noite será da banda brasileira Capital Inicial, seguida por Thirty Seconds to Mars, Florence and The Machine e, por fim os britânicos do Muse. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.